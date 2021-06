PRF intercepta táxi roubado e prende um em flagrante em Rio Branco

Na manhã deste feriado de Corpus Christi (3), uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) impediu que assaltantes conseguissem fugir com veículo que haviam roubado há poucos minutos em Rio Branco.

Os policiais estavam em ronda na altura do km 124 da BR 364, rotatória da corrente, quando foram acionados por um transeunte que noticiou que um veículo VW Virtus de cor branca, que fazia serviço de táxi, e seus passageiros tinham acabado de ser roubados por dois indivíduos e que estes haviam seguido em direção à Vila Acre. A equipe, então, seguiu na direção informada em busca do veículo com as características relatadas.

Na altura do Ramal da Escola, o veículo foi avistado pelos agentes da PRF. Os suspeitos percebendo a aproximação dos policiais iniciaram uma fuga para dentro do bairro que margeia a AC40. Durante o acompanhamento tático, os fugitivos executaram diversas manobras arriscadas pondo em risco outras pessoas, até que acabaram por colidir em um veículo que estava estacionado na via.

Após a colisão, o motorista do veículo roubado conseguiu fugir a pé e seu comparsa, que estava no banco de passageiros, foi preso em flagrante pelos policiais da PRF. Dentro da mochila que este carregava, foram encontrados uma arma artesanal (calibre desconhecido) e alguns pertences das vítimas que estavam no táxi quando este fora roubado.

O preso foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) sob a acusação de roubo com emprego de arma de fogo para os devidos encaminhamentos pela polícia judiciária.