A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Outras Drogas (Caps AD III do Estado), realizou nesta quarta-feira, 2, uma oficina voltada para o projeto Clube da Gravura, que desenvolve a técnica com materiais diversos.

O projeto, idealizado pelo artista plástico Paulo Félix para pacientes do Caps, teve como proposta a troca de conhecimentos entre o artista e a comunidade, propiciando o contato pessoal e promovendo o exercício artístico, a sensibilidade e a cognição.

“Os pacientes Caps são colocados à margem socialmente, por serem usuários de álcool e outras drogas. Então, é um momento de descontração e alegria por meio da arte. Eles expõem seus sentimentos, sejam medos, alegrias, esperanças. Fica a nossa gratidão ao artista plástico Paulo Felix”, afirma a gerente-geral do Centro, Valcicléia Ferreira.

O Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Outras Drogas (Caps AD III) é uma unidade de saúde hierarquicamente vinculada à Sesacre, implementada com base na portaria MS/GM/nº 130, de 26 de Janeiro de 2012, definido como ponto de atenção especializada, destinado a proporcionar a atenção integral e contínua à pessoas com necessidades relacionadas ao consumo de crack, álcool e outras drogas, com funcionamento nas 24 horas do dia e em todos os dias da semana, inclusive fins de semana e feriados.