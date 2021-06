Estão abertas as inscrições para o 12º Prêmio de Jornalismo do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), que neste ano tem como tema “Efetividade e Atuação Resolutiva do Ministério Público do Acre”.

O objetivo da premiação é reconhecer e estimular a atuação da imprensa como difusora de informação, de transformação social e formadora de opinião. As inscrições devem ser realizadas até 3 de dezembro de 2021.

O concurso vai premiar os melhores trabalhos jornalísticos cujas pautas estejam relacionadas à atuação do MPAC na defesa dos interesses da sociedade. As matérias podem abordar as políticas públicas que contemplam o tema dentro das áreas de atuação do MPAC.

Devido aos fatos que transformaram a sociedade desde o início da pandemia causada pela Covid-19 e suas consequências, bem como visando destacar as ações da imprensa na cobertura desses fatos, o MPAC está direcionando os esforços dessa edição para essas transformações e seus reflexos no trabalho do Ministério Público.

Serão premiados trabalhos veiculados no período de 1 de janeiro até 3 de dezembro. O Prêmio permitirá inscrições nas seguintes categorias: jornalismo impresso, telejornalismo, radiojornalismo, webjornalismo, fotojornalismo, redes sociais, podcast e destaque acadêmico de publicidade e jornalismo.

O formulário e o regulamento do concurso estão disponíveis no site premiodejornalismo.mpac.mp.br. Cada profissional poderá inscrever até três trabalhos diferentes.

O Prêmio de Jornalismo é promovido pelo Ministério Público do Estado do Acre, Associação do Ministério Público do Acre (AMPAC) e Associação dos Servidores do Ministério Público (Assempac).