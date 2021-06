A Secretaria de Estado de Saúde do Acre por meio do Núcleo de Educação em Saúde, encerrou a primeira etapa das ações de educação junto aos municípios do Estado.

A ações que tiveram início em março, contou com realização de visitas técnicas, cujo objetivo foi dialogar sobre as estratégias das ações de prevenção e promoção a saúde com ênfase na prevenção da covid-19 e apresentação das políticas de saúde que fazem parte da Atenção Primária com parceria das áreas técnicas do DAPS.

Essa semana foi a vez dos municípios de Acrelândia, Senador Guiomard, Capixaba e Xapuri, e finalizam na próxima semana com a visita aos municípios de Porto Walter e Marechal Thaumaturgo.

A chefe do Núcleo de Educação em Saúde, Sônia Queiroz, ressalta a importância do trabalho realizado, e na oportunidade agradece o compromisso do governo do Acre com a saúde pública do Estado.

“Foi um trabalho árduo pois, conseguimos chegar aos municípios mais distantes e de difícil acesso, nosso objetivo foi contribuir para o fortalecimento da Atenção Primária e com isso melhorar a saúde da população, assim agradeço em primeiro lugar a Deus, ao nosso governador Gladsson Cameli, secretário Alysson Bestene, subsecretária Paula Mariano, diretora Adriana Lobão e a nossa chefe de departamento Atenção Primária à Saúde, Érica Faria”, enfatiza.

Esteve envolvido na primeira etapa das ações as seguintes áreas técnicas; Núcleo de Saúde do Homem, Núcleo de Saúde do Adolescente, Núcleo de Saúde das Populações Prioritárias e Vulneráveis, Programa Saúde na Escola, Academia da Saúde, Divisão da Saúde da Família, Sistema de informação, Saúde do Idoso,

Núcleo de Telessaúde, Área técnica de controle do Câncer e a Regional de Saúde do Juruá Envira.