Ao custo de R$200 mil, Acre inicia automatização das casas de farinha do Vale do Juruá     

Mâncio Lima é o cenário de uma importante inovação na produção de farinha de mandioca no Estado do Acre. O município recebeu primeira casa de farinha automatizada do Vale do Juruá. A iniciativa vai dinamizar a cadeia produtiva da mandioca na região, e foi uma ideia encabeçada pelo técnico da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural, (Emater), Murilo Matos.

Foram investidos aproximadamente R$ 200 mil na iniciativa. A partir de agora, os produtores terão capacidade de triplicar a produção diária, suportando produzir aproximadamente 1,1 tonelada de farinha ao dia, sendo que uma produção manual produz no máximo 400 kg do por dia.

“Hoje o produtor, para fazer em torno de oito sacos de farinha [400 kg], leva em média 16 horas. Com a casa de farinha automatizada, esse tempo se reduz para oito horas, e é possível produzir até 22 sacos [1.100 kg] por dia”, disse Matos.