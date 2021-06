No fim de maio, o secretário da Fazenda, Rômulo Grandidier, reuniu-se com o secretário de Planejamento do Ceará, Mauro Benevides Filho, para tratar de melhorias tecnológicas para a fiscalização fazendária.

Durante a conversa, os secretários trocaram experiências sobre os investimentos em tecnologia como meio para aumentar a arrecadação e a eficiência dos trabalhos de fiscalização.

Na gestão da secretaria, Mauro Filho fez investimentos em tecnologia de sistemas e equipamentos que trouxeram resultados significativos no incremento da arrecadação.

O secretário Rômulo fez questão de mencionar e agradecer o apoio do secretário Mauro Filho, e pela secretária da Fazenda do Ceará, Fernanda Pacobahyba, aos auditores Elton, Teobaldo e José Dias, que acompanharam a equipe durante visita ao Posto Fiscal de Aracati.