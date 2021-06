Telegram já opera com chamada de emergência para a PM no Acre

O projeto-piloto que permite acionar a polícia para atendimento em situações de urgência e emergência, por meio do aplicativo de mensagens instantâneas Telegram, já está disponível para todo o Acre. A ferramenta foi desenvolvida pela Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e ficará sob a responsabilidade do Centro Integrado de Comando e Controle (Cicc) da capital.

Em funcionamento desde o dia 19 de maio, o projeto já vinha sendo utilizado pelos moradores da região da Transacreana, em Rio Branco, mais precisamente em comunidades que sofriam com a falta de comunicação telefônica, mas que tinham acesso ao sinal de Internet.

Assim como na tradicional ligação telefônica ao 190, todas as solicitações enviadas pelo aplicativo serão direcionadas ao Cicc da capital, que destinará o apoio policial mais próximo do solicitante. O serviço funciona 24 horas por dia, com a vantagem de admitir o envio de fotos e a localização em tempo real. Toda e qualquer informação repassada pelo aplicativo permanecerá sob sigilo.

O acesso à ferramenta é bem simples. Basta abrir o aplicativo de mensagens Telegram, selecionar a opção Chat e, na barra de busca, pesquisar pelo nome PM_AC_190. O atendimento inicial será feito por mensagens automáticas e em seguida repassado a um profissional competente.

“Tudo ficará registrado em um protocolo de atendimento, como nas ligações telefônicas. O aplicativo é seguro e o serviço deve ser expandido para outras plataformas. A busca e investimentos em tecnologia é pela melhoria e eficiência dos serviços e ainda pela garantia do direito de todos”, explicou Michel Casagrande, coordenador do Cicc.