Programa Ruas do Acre começa pavimentação de ruas em Rio Branco

Para garantir a trafegabilidade nas vias do estado, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), deu início nesta quarta-feira, 2, às obras do Programa Ruas do Acre. O investimento, de 12 milhões de reais, será aplicado em quatro bairros de Rio Branco que serão beneficiados com obras de pavimentação.

A ação foi iniciada nos bairros Benfica, Canaã, Portal da Amazônia e Boa Vista. Esses trabalhos também irão abranger outros municípios, conforme explica o titular da Seinfra, Ítalo Medeiros.

“Hoje já dialogamos com o Município de Santa Rosa do Purus, sobre uma ação nessa linha, e estamos construindo a parceria para o início dos trabalhos, também com os demais municípios. É uma determinação do governador e estamos empenhados para a execução do programa”, destaca.

O secretário acrescenta que o projeto, além de beneficiar os moradores, movimenta a economia local, pois todo o custo fica no próprio estado, gerando emprego e renda para as famílias.

Morador do bairro Calafate, João Antônio de Souza conta que há 26 anos reside no local e nunca houve um trabalho de pavimentação asfáltica na rua: “Antes, tínhamos que garantir a melhoria da rua para nos locomover, caso contrário não era possível sair ou entrar, pois era uma rua de barro, sem manutenção. Estamos muito gratos ao governador por ter esse cuidado em arrumar nossas ruas”.