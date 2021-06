  Pautas sindicais não exatamente pedem reajuste salarial mas regulamentações, diz Zen       

O deputado Daniel Zen disse nesta quarta-feira (2) na audiência de conciliação entre governo e comando de greve da Educação deve envolver vários segmentos. Zen discorreu sobre as manifestações que ocorrem no Acre por cumprimento de promessas do governador Gladson Cameli.

“Observe-se que não se trata só de aumento, reajuste… mas estão batalhando por regulamentação para que prestem um melhor serviço à população”, disse, exemplificando o caso do Sindicato da Polícia Civil que atua por reestruturação da carreira. Já o Sindicato dos Farmacêuticos pede reconhecimento da assistência farmacêutica.

Diferentes sindicatos tem procurado o deputado e as pautas não falam em reajuste salarial imediato. Segundo Zen, há sim recursos financeiros e saída jurídica para todas as questões.