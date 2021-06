Jenilson Leite defende produção agrícola com conhecimento

O deputado Jenilson Leite defendeu nesta quarta-feira (2) a assistência técnica como meio de fixar o homem no campo, bem como incentivar as novas gerações a adquirirem conhecimento.

As escolas rurais precisam contribuir com a mudança de paradigma –alterando a metodologia de ensino.

“Temos de pensar o Acre daqui a 20 anos”, disse o deputado, relatando a visita que fez a Acrelândia. Lá, informou ele, 50% dos moradores são sulistas. “Vieram com conhecimento de décadas e hoje Acrelândia é um município muito produtivo. Eles são produtivos porque tem conhecimento”, afirmou.

Os agricultor tradicional do Acre, no entanto, utiliza metodologias que pouco agregam na produção. Pela política atual, apenas quem tem dinheiro consegue elevar a produção e reduzir a evasão do campo, além da miséria e outros problemas.