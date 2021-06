Gladson garante R$17 milhões em VDP e benefícios para trabalhadores da Educação

Em entrevista coletiva virtual na tarde desta quarta-feira, 2, o governador Gladson Cameli anunciou o pagamento de R$ 17 milhões pelo Prêmio Anual de Valorização e Desenvolvimento dos Trabalhadores em Educação (VDP) já para o dia 3 de junho.

O anúncio foi o primeiro de uma série de medidas adotadas pelo governo do Estado para toda a categoria, que também inclui o pagamento do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 2021 de grande parte das escolas que já entregaram os planos de ação, num investimento de R$ 3 milhões, além do pagamento do PDDE 2020 para 95 escolas remanescentes.

“Mesmo num momento muito difícil de pandemia, estamos nos empenhando com a valorização dos servidores. Estamos cumprindo com nosso cronograma e nossa palavra para todos os professores que cumprem um papel extremamente importante na nossa sociedade. Com uma boa educação, melhoramos segurança e saúde, por isso manter esse investimento é fundamental. E vamos vencer os grandes gargalos que temos pela frente”, destacou o governador.

A secretária de Educação do Estado, Socorro Neri, anunciou uma série de novas medidas que tem o intuito de melhorar o trabalho dos profissionais da Educação e garantir a valorização desses servidores.

Entre as novidades, a imunização dos profissionais da Educação já em curso; o fornecimento de internet e notebooks, como ferramentas de trabalho para os professores e equipes gestoras em efetivo exercício; a disponibilização de uma plataforma para criação do ambiente online que conecte professores e alunos da rede estadual; a adequação das escolas com fornecimento de máscaras, álcool em gel e termômetro digital; o anúncio de reformas nas estruturas físicas de escolas; a regularidade dos pagamentos dos terceirizados; o retorno do Adicional do Ensino Especial; e a concessão de “dedicação exclusiva” ou “complementação de carga horária”, para distribuição mais justa das atividades docentes.

“Num momento de forte restrição legal para conceder aumentos, nós conseguimos, após várias reuniões da equipe econômica do governo, chegar a medidas que são muito importantes tanto para valorização dos servidores, quanto para melhorar as condições de trabalho nesses tempos de pandemia. E faço aqui um agradecimento principalmente ao empenho do governador Gladson Cameli, por proporcionar todas essas ações e resultados”, destacou Socorro Neri.

O governo do Estado ainda anunciou que também nos próximos meses pretende fazer a convocação de novos professores temporários e efetivos para vagas em aberto; a complementação da jornada dos servidores de apoio; e firmou o compromisso de, a partir de 2022, encaminhar à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) o Projeto de Lei para pagamento do Auxílio Alimentação dos profissionais, com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).