Se depender do presidente da Associação dos Municípios do Acre (Amac), Tião Bocalom, todos os prefeitos do interior do estado terão total apoio às suas reivindicações quanto à elaboração de projetos e acompanhamento de emendas parlamentares nos ministérios em Brasília. A determinação de Bocalom é para que todos os associados da Amac se sintam acolhidos e sejam prioridades quando procurarem apoio em Rio Branco e na capital federal.

Em reunião na última quarta-feira (2), na sede da Amac em Brasília, o coordenador geral da Associação Marcus Lucena, agradeceu ao prefeito Bocalom o convite para novamente dirigir os caminhos da entidade.

“Nosso papel na Amac em Rio Branco e em Brasília é de estar ao lado de todos os prefeitos do interior do Acre sem distinção de cor partidária” disse.

O presidente Tião Bocalom afirmou que recebeu a Amac em meio a uma crise financeira muito forte, com dívidas que ultrapassavam a 1 milhão de reais. Mas com muito esforço e dedicação da equipe, as dívidas estão sendo sanadas e a perspectiva é de que a partir do ano que vem a Associação esteja pronta para o crescimento desejado.