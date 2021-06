Abertas inscrições para curso na área de gestão de espaços turísticos no Ifac

Estão abertas as inscrições para o curso “Caminhos para a Sustentabilidade na Gestão de Espaços Turísticos”, promovido pela Rede de Qualificação da Rota Turística Rio Branco/Xapuri. Para se inscrever, os interessados devem acessar o link https://bit.ly/2SA0X7k. As inscrições são gratuitas e os participantes receberão certificado emitido pelo Ministério do Turismo e Universidade de Brasília. Estão sendo ofertadas 60 vagas.

Conforme cronograma, o curso será realizado de 14 de junho a 06 de junho, com encontros das 19h às 22h, em formato digital. O curso é um dos resultados do projeto “Concepções de Referenciais Metodológicos para os Planos Territoriais, Programa e Projetos de Qualificação no Turismo Nacional”, que visa propiciar a profissionalização do mercado de trabalho e estimular a competitividade do turismo no país, assim como, possibilitar que os princípios, premissas e proposições da Política Nacional de Qualificação no Turismo (PNQT) sejam concretizados.

A iniciativa está sob coordenação regional do professor Fagno Oliveira, do Centro de Excelência em Turismo da Universidade de Brasília (CET/UnB), e conta com parceria da Universidade de Brasília (UnB), Ministério do Turismo, Instituto Federal do Acre/Campus Xapuri, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), Instituto de Educação Profissional e Tecnológica Dom Moacyr (IEPTEC).