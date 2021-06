A pergunta que não quer calar: para onde vai o Major Rocha?

HÁ UM DITADO QUE DIZ QUE, a política é arte de realizar o impossível. Mas, este jargão não se aplica ao vice-governador Major Rocha.

É unânime quando se conversa com políticos tarimbados sobre a briga do Rocha com o governador Gladson, o reconhecimento de que faltou habilidade e prudência ao vice para plantar e colher mais adiante. Não houvesse brigado com o governador, seus espaços estariam preservados no governo, e poderia estar na chapa da reeleição de novo como vice, ou ser o candidato único ao Senado do grupo palaciano. Apostou errado ao achar que, partindo para cima do governador, o deixaria nas cordas.

Na política, você tem que medir os passos, e saber recuar quando necessário. Deu tudo errado para o Rocha. Não elegeu o prefeito de Rio Branco, perdeu todos os cargos no governo, e na cena final, perdeu o comando do seu partido, o PSL. Ao Major só resta se agarrar numa candidatura de oposição, como a última canarana que passa boiando no rio. Não tem alternativa. Não pode acusar ninguém da situação a que chegou, o seu caminho foi traçado pelas suas ações pessoais. O jogo foi jogado.

NÃO APOSTARIA

SETORES do grupo palaciano apostam que o grupo do ex-prefeito Vagner Sales (MDB), desembarcará no governo de qualquer modo. Não apostaria na hipótese do cabresto. Não virá num cenário que não lhe favoreça.

HIPOCRISIA POLÍTICA

Passo bem longe do bolsonarismo, principalmente, no tocante ao negacionismo da ciência. Mas, condenar o Bolsonaro por autorizar a Copa América, no país, é uma hipocrisia. Não estão em andamento o Campeonato Brasileiro, a Sul Americana, e a Copa do Brasil?

UM MÉRITO

O GOVERNADOR Gladson vai sair desta pandemia com o mérito de não ser um negacionista da ciência. Não entrou na loucura insana de curar o Covid com cloroquina.

PARA NÃO PERDER

O PRESIDENTE DO PSL, Pedro Valério, explicou ao BLOG que, não armou contra o vice-governador Rocha, que já tinha sido rifado pela direção nacional, e agiu para não perder o PSL para o deputado federal Alan Rick (DEM).

ACORDO CONFIRMADO

PEDRO VALÉRIO confirmou que está fechado o acordo noticiado pelo BLOG, pelo qual o secretário Alysson Bestene se filiará ao PSL, para ser o vice na chapa do governador Gladson Cameli à reeleição.

SUPOSIÇÃO COM SENTIDO

DOIS leitores do BLOG, fizeram uma suposição com sentido: o prefeito Tião Bocalom pegou o SAERB, apenas para privatizar, e assim, ele capitalizar a prefeitura.

GOVERNO NOS BAIRROS

E, o prefeito Tião Bocalom tem mesmo que buscar mais fontes de recursos, para dar uma resposta aos eleitores. O governo vai usar 12 milhões, para asfaltar cinco bairros.

VAMOS ACABAR COM ESSA HISTÓRIA

É conversa para boi dormir que, a disputa para o governo está decidida a favor da reeleição do Gladson. O poder tem limites. Exemplos: as derrotas do Marcus Alexandre e Socorro Neri, ambos apoiados pela PMRB e pelo Governo.

ELEIÇÃO É DISPUTADA

UMA eleição tem componentes que fogem à lógica. O Gladson ainda tem tempo para consolidar a gestão, mas terá um adversário perigoso, o senador Petecão (PSD).

PEDRA BEM SENTADA

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, Socorro Neri, foi uma pedra bem sentada pelo governador Gladson. Tem sido hábil na condução do diálogo sobre pautas do magistério.

BRINCANDO COM A MISÉRIA

O Bolsonaro é mesmo um destemperado. Aconselhou a quem acha pouco o valor da ajuda dada pelo governo federal, a fazer um empréstimo bancário. Como se a legião de desempregados tivesse acesso aos bancos.

NEM UM CENTAVO

NÃO APOSTO nem um centavo contra o cenário, que coloca o Jorge Viana (PT), como candidato a senador. Não vejo brecha até o momento para ele disputar o governo.

NÃO APOSTEM

OUTRO CENÁRIO bem pintado. Não apostem que a candidatura da Márcia Bittar ao Senado é para blefar. Em qualquer quadro, a sua candidatura está sacramentada.

OUTRA OPINIÃO

QUANTO a senadora Mailza Gomes (PP), só não será candidata a novo mandato se não quiser. Preside o PP; está no mandato, e tem carta branca da direção nacional.

CANDIDATURA IRREVERSÍVEL

A deputada federal Vanda Milani (PROS) não está no jogo para blefar. A sua candidatura ao Senado será um esteio para ajudar o filho Israel Milani, na disputa a deputado federal.

ALAN RICK

A SE MANTER a mesma regra eleitoral, o deputado federal Alan Rick (DEM) será empurrado para disputar o Senado, pois, será difícil formar uma chapa a Federal.

QUADRO PRATICAMENTE DELINEADO

PODE até haver um ponto fora desta curva do Senado, mas é muito provável que tenhamos Sanderson Moura (PSOL), Jorge Viana (PT), Alan Rick (DEM), Márcia Bittar (sem partido), e Mailza Gomes (PP), brigando pela única vaga de senador em disputa, no próximo ano.

NÃO TEM OUTRO CAMINHO

POR TUDO o que está acontecendo com o vice-governador Rocha, não consigo vislumbrar outra postura que não seja ela apoiar o Petecão (PSD) para governador.

NÃO PRECISA DE ATRELAMENTO

UMA candidatura a deputado estadual; é solitária, não precisa, necessariamente, estar atrelada ao poder para ser vitoriosa. É o caso do deputado Roberto Duarte (MDB), que se manteve até aqui na independência.

SITUAÇÕES DIFERENTES

O GOVERNADOR Gladson Cameli pode se dar ao luxo político de definir este ano o seu vice, por estar no mandato. Quem não pode é o senador Sérgio Petecão (PSD), que como oposição, tem de esperar as sobras.

FRASE MARCANTE

“Uma pessoa pode permanecer parada numa correnteza, mas não no mundo dos homens”. (Ditado japonês)