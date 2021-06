As unidades do MPF no Acre terão o expediente suspenso na próxima sexta-feira, 4. A medida ocorre devido a interrupção para manutenção dos serviços e sistemas utilizados pela instituição no período de 3 a 6 de junho.

De acordo com a portaria assinada nesta quarta-feira, 2 , devem ser mantidos os serviços que, pela sua natureza, não possam sofrer interrupção, bem como os plantões para atendimento dos casos de urgência, especialmente os que envolvam prazos processuais.

O documento cita ainda a Portaria Portaria PGR/MPF nº 254, de 19 de maio de 2021, que suspendeu todos os prazos em procedimentos extrajudiciais e administrativos, da 0h00 do dia 3 de junho de 2021 às 23h59 do dia 6 de junho de 2021, no âmbito do MPF.