Cadmiel diz que PM pode endurecer protestos por promessas feitas por Gladson        

O deputado Cadmiel Bonfim apresentou nesta terça-feira (1) moção de pesar pela morte do morador de Feijó, Francisco Taveira, bastante conhecido no Vale do Envira. Taveira sofreu acidente de moto e faleceu. “Uma pessoa muita querida em Feijó. Nesta pandemia estava se desdobrando para ajudar as pessoas”, disse.

“Começava cedo do dia e terminava tarde da noite atendendo as pessoas. E de graça”, completou o deputado.

Cadmiel também discorreu sobre a mobilização dos policiais militares no Acre. O tempo está passando e está ficando difícil conter as tropas. “Chega um momento que não dá mais para contornar”, disse, lembrando que já faz um ano que o governo prometeu o pagamento da titulação dos policiais.

“Os militares não podem fazer greve mas estão muito insatisfeitos”, disse, sugerindo endurecimento de parte da tropa. Hoje, segundo ele, os militares são os mais prejudicados.