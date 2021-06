O ACORDO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, Alysson Bestene, para deixar o PP e entrar no PSL, é uma mexida nas pedras políticas da sucessão estadual que tem a benção do governador Gladson Cameli e consolida de vez o que o próprio governador tem dito, que o seu vice será o Alysson, por ser da sua extrema confiança e que não colocará o assunto em discussão com os aliados.

A troca do PP pelo PSL é uma estratégia para evitar críticas. Ficaria antipático ao olhar dos seus aliados, ser o governador do PP e ter um vice do PP. O BLOG DO CRICA tem informações seguras de que a questão do vice está decidida na chapa do governador para a reeleição: Alysson de vice filiado ao PSL.

Conversei ontem com o Alysson, e este me confirmou que, este deve ser mesmo o cenário para a eleição do próximo ano e que, as conversas com o governador Gladson são neste sentido. O que move a escolha é o temor do governador, se eleito, ter um vice não escolhido por ele, e que lhe dê os mesmos problemas que o vice Rocha está lhe dando.

PERDEU, MAJOR!

O GOVERNADOR Gladson Cameli matou na unha o rebelado vice-governador Rocha. O deixou zerado de cargos no governo, e foi a peça principal para tirar o PSL do seu comando no estado. Nesta briga, perdeu Major!

REELEIÇÃO COMPLICADA

A PERDA DO PSL e seu milionário Fundo Eleitoral, não atingiu apenas o vice-governador Rocha, mas, também em cheio, a deputada federal Mara Rocha (PSDB), que está indo para o PL, onde terá dificuldade para formar uma chapa para a sua reeleição. Quem vai querer ir para uma chapa, que tem a deputada federal mais votada?

SINUCA DE BICO

VAMOS reconhecer o mérito: o Gladson conseguiu melar ou pelo menos complicar, o futuro político dos irmãos Rocha. A briga com o Gladson foi fatal ao grupo do vice.

FORA DO BARCO

E, PARA complicar mais o caminho da reeleição da deputada federal Mara Rocha pelo PL, o grupo da ex-deputada federal Antônia Lúcia, vai deixar o PL e ingressar no REPUBLICANOS. O sistema político é bruto.

AS ÁGUAS VÃO ROLAR

O VICE-GOVERNADOR Rocha disse ontem ao BLOG que há muita água a rolar nesta questão da suposta perda do PSL para o grupo do Gladson, e que não considera o partido perdido. “Estão oferecendo tudo para ter o PSL. Não estou com pressa, na hora certa vou me reunir com a direção nacional. O PSL não está perdido,” destacou.

ELEIÇÃO É NO PRÓXIMO ANO

O VICE-GOVERNADOR Major Rocha não se considera derrotado pelo governador Gladson. “Com o que tenho em mãos; não sei nem se, ele chegará ao fim do governo”, adverte.

OUTRO LADO DA MOEDA

O VICE-GOVERNADOR major Rocha diz discordar da tese de que a deputada federal Mara Rocha terá dificuldade, para montar uma chapa no PL para a Câmara Federal, considera até mais fácil por ter sido a mais votada.

A MINHA CHAPA

O SENADOR Márcio Bittar (MDB) disse ontem ao BLOG que, independente, de como ficar o cenário para 2022, já tem a sua chapa majoritária definida: Gladson Cameli para o governo e, Márcia Bittar ao Senado. E, ponto final.

NÃO É SOPA COM MEL

UM BOM observador da política acreana avaliou ontem numa conversa com o BLOG que, o ex-deputado Ney Amorim (PODEMOS), se quiser disputar uma vaga de deputado federal terá que ir para um partido grande, porque não terá a facilidade do poder para seu partido montar uma chapa própria competitiva.

PÃO É ÁGUA

O PSDB foi um dos partidos mais atingidos pelas demissões de seus filiados no governo. Deixaram o presidente Correinha, numa dieta de pão e água.

QUESTÕES PESSOAIS

A SEPARAÇÃO de casais de políticos, por atingir pessoas públicas deve ser divulgada, é natural, mas este é o limite, não passo dele nunca para entrar no campo pessoal.

É TEMERÁRIO

O GRUPO do ex-prefeito Vagner Sales está sendo tratado como se já estivesse dentro do governo, e isso não é verdade. Não acompanhou o MDB no desembarque do partido no governo. Fizeram tudo sem combinar com ele.

NÃO MORRE PAGÃO

NESTE blefe do desembarque do MDB no governo, quem acabou ganhando um quinhão foi o pecuarista Nenê Junqueira, que nem do MDB é, e ganhou a Secretaria de Agricultura, como se fosse filiado ao partido.

FORA DA CHAPA MAJORITÁRIA

PELAS CONVERSAS, pelos entendimentos que estão acontecendo nos bastidores, o MDB está fora da chapa majoritária. Vai ficar com a vara do Batista na mão.

ANOTEM, E CONFIRAM O FRACASSO

CADA partido terá que ter chapa própria para deputado federal e deputado estadual; ai é que a porca torce o rabo, poucos vão conseguir uma chapa competitiva.

JUSTA RAZÃO

VEJO a preocupação da vereadora Michele Melo (PDT) com a reversão do sistema de água do estado para o município. O temor que o serviço piore na PMRB, faz sentido. Ainda mais que, tudo foi feito no atropelo.

PRIORIDADE É PRIVATIZAR

A PMRB não vai conseguir nem financiamento para melhorar o sistema, porque a pauta hoje do governo federal é o da privatização deste setor. Entenderam?

POR QUAL RAZÃO?

E, POR QUAL razão o governo continuaria bancando o sistema de fornecimento de água da capital? É, a velha história, quem fez o seu angu que coma quieto e só.

ARMOU PARA CIMA DO ROCHA

O PRESIDENTE regional do PSL, Pedro Valério, deu uma de político mineiro para cima do vice Rocha, se fez de aliado, e no bastidor, tramou para levar o PSL para o Gladson.

PROCURAR OUTRA CANOA

CASO o professor Minoru Kinpara queira mesmo disputar com chance uma cadeira de deputado federal, tem de deixar o PSDB e, se aninhar numa sigla que tenha chapa.

FRASE MARCANTE

“AQUELE que faz perguntas não pode evitar respostas.” (Ditado camaronês)