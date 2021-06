A prefeitura de Rio Branco, representada pela prefeita em exercício, Marfisa Galvão, realizou, nessa quarta-feira, 2, uma visita no Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua, mais conhecido como Centro POP, para acompanhar a vacinação da primeira dose do imunizante contra a covid-19 nas pessoas em situação de rua.

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), começou, nessa terça-feira, 1, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a aplicação da vacina de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde. Além do Centro, as Secretarias também realizarão a vacinação, desse público alvo, em outros pontos específicos da capital. A expectativa é vacinar 260 pessoas em Rio Branco.

Para W. B. de 31 anos, que está em situação de rua, “foi uma alegria enorme receber a vacina”. Ele disse se sentir protegido após tomar a primeira dose.

O secretário da Semsa, Frank Lima, salientou que realizar ações em conjunto para fazer o melhor para as pessoas é o que sempre pede o prefeito Tião Bocalom. “Estamos aqui no Centro POP com a SASDH, unidos, sempre para tratar as pessoas com dignidade”, afirmou Frank.

De acordo com o coordenador do Centro POP, Anderson Lima, essa vacinação nas pessoas em situação de rua é uma vitória e motivo de orgulho para a coordenação. “É uma vitória para eles, por serem lembrados e ter uma representação do município da SASDH e da Semsa na disponibilidade desse momento para com eles”, disse o coordenador.

Ainda de acordo com Lima, foi realizado um trabalho de conscientização com essas pessoas sobre a importância da vacina. “Apesar da incidência de coronavírus entre eles ter sido baixa, eles têm uma aceitação muito grande, por entender que é uma defesa, querendo ou não é um benefício”, explicou o coordenador.

“A Prefeitura veio hoje acompanhar esse trabalho, a equipe é maravilhosa, pessoas preparadas e estamos esperando as pessoas em situação de rua, para que venham se vacinar, se cuidar e se prevenir contra esse vírus”, assegurou a prefeita.