Contra queimadas, Governo do Estado lança Operação Fogo Controlado

Com foco na prevenção e combate aos incêndios florestais, o governo do Estado do Acre, por meio do Corpo de Bombeiros Militar, em parceria com os demais órgãos de fiscalização e controle, lançou na manhã desta terça-feira, 1, o Plano Operacional de Combate às Queimadas – Operação Fogo Controlado/CBMAC 2021. O lançamento foi realizado no pátio do 1° Batalhão do Corpo de Bombeiros, em Rio Branco.

O plano operacional estabelece as diretrizes das atividades relativas à fiscalização, prevenção e combate a incêndios ambientais a serem desenvolvidas pela corporação e órgãos parceiros.

As medidas buscam valorizar a atividade preventiva juntos às comunidades, tanto na capital como no interior. Para isso, a regionalização em comandos locais será fundamental para o alcance dos resultados pretendidos.

A operação tem por finalidade evitar perdas socioeconômicas e ambientais, bem como mitigar os impactos na saúde da população.

O comandante-geral, coronel Carlos Batista, destacou em sua fala que “o lançamento envolve várias instituições do governo com o objetivo de fazer uma força-tarefa para trabalhos de prevenção, resposta, educação ambiental e fiscalização”.

Participaram do ato as seguintes autoridades: Israel Milani, secretário de Estado de Meio Ambiente; Normando Sales, secretário municipal de Meio Ambiente de Rio Branco; José Aristides Junqueira, representando a Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (Sepa); Renê Fontes, diretor técnico do Instituto de Meio Ambiente (Imac); Vângela Maria Lima, representando o Ministério Público do Acre; Major Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil Municipal de Rio Branco; Tenente Randson Oliveira, representando o Batalhão de Polícia Ambiental.