Longo se queixa qiue população tem pouco interesse pela vacina   

O Líder do Governo na Aleac, deputado Pedro Longo, se disse nesta terça-feira (1) preocupado com as notícias de que o Acre está lento na aplicação da vacina contra Covid-19.

“Fui analisar e conclui que não há carência de locais, recursos humanos -a não ser pontualmente em alguma prefeitura – e não há pendências de pedidos. “Infelizmente, a lentidão ocorre por falta de interesse das pessoas”, disse.

Há uma campanha negacionista em relação à vacina. “Aqui, com comorbidades o chamamento está já a partir dos 18 anos”, observou. Ele fez alguns alertas para que as pessoas possam tomar a vacina e o Acre retomar a normalidade o quanto antes.