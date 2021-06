O deputado Jonas Lima disse nesta terça-feira (1) ter se emocionado com a situação dos municípios isolados do Acre. “O que adianta estar política e não cuidar dos que menos tem?”, questionou, referindo-se à omissão do Governo do Estado com as comunidades remotas.

Ele relembrou a questão da retirada da assinatura da CPI da Educação reafirmando que tem caráter, pedindo que os colegas atuem por ajudar o povo do Acre.

Lima diz não querer nada simplesmente que o Estado cuide das pessoas. “Cadê a gestão?”, pergunta. “Não temos aeroporto nos isolados funcionando”, completou.