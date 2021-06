Hemoacre alerta para feriadão e convoca doadores de sangue em Rio Branco

O governo do Estado decretou ponto facultativo nesta sexta-feira, 4, levando em conta o feriado de Corpus Christi, na quinta-feira, 3. Em razão disso, preocupados com o baixo estoque de sangue na unidade e o aumento do tráfego de pessoas no feriado prolongado, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre) faz o chamado de doadores para garantir que não falte o líquido essencial à vida.

Condições básicas para a doação de sangue: ter entre 16 (acompanhado do responsável) e 69 anos (desde que a primeira doação tenha sido antes dos 60 anos), pesar mais de 50 quilos, estar bem de saúde, ter dormido 6 horas na noite anterior, não ingerir bebida alcoólica 12 horas antes, evitar alimentos gordurosos 4 horas antes e não estar em jejum.

Os potenciais doadores devem portar documento original com foto e realizar o agendamento da doação pelo número (68) 3248-1380. O Hemoacre funciona de segunda-feira a quinta-feira, das 7h às 17h e, de sexta-feira das 7h às 13h.