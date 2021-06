Ana Cameli participa de ações no Parque Estadual do Chandless

A Primeira-dama Ana Paula Cameli participou nos dias 29 e 30 de maio de uma extensa agenda no Parque Estadual do Chandless, criado pelo Decreto nº 10.670, de 2 de setembro de 2004, localizado no Alto Purus, nas bacias dos rios Purus e Chandless.

“Foram dias maravilhosos, ficaram marcados em mim. Conhecer o parque, conversar com os moradores e ter esse contato com a natureza foi um momento de renovação”, destacou Ana Paula Cameli.

Ana Paula Cameli participou da Ação Humanitária Itinerante promovida pelo governo do Estado do Acre com uma série de serviços médico-odontológicos, jurídicos e sociais às 16 famílias, compostas de 76 pessoas, que moram no parque. Os serviços começaram na sexta-feira, 28, com consultas médicas e odontológicas, distribuição de medicamentos e atendimentos social e psicológico.

A Diretoria de Política para Mulheres da Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM) reuniu homens e mulheres, intercaladamente, para uma conversa sobre direitos, violência de gênero e educação sexual.

Além de participar do evento, a primeira-dama conheceu as dependências do parque que possui área de 670.135 e abrange os municípios de Santa Rosa do Purus, Manoel Urbano, Sena Madureira e tem como limites a fronteira Brasil/Peru.

“Conheci as pesquisas dos alunos da Universidade Federal do Acre (Ufac), visitei outras comunidades, conversei com os moradores, fiz trilha e me encantei com o lugar. A unidade é extremamente bem cuidada e os moradores são acolhedores”, disse.

A primeira-dama compõe o grupo de trabalho das ações itinerantes nas unidades de conservação do Estado do Acre, e participa das atividades de campo, que têm o objetivo de promover educação ambiental sobre práticas sustentáveis, comando e controle contra desmatamento e queimadas, assistência social e desenvolvimento socioeconômico e ações de saúde.