Serviços do MPF ficarão indisponíveis de 3 a 6 de junho para manutenção

Os sistemas e serviços institucionais, incluindo o site e a intranet, do Ministério Público Federal (MPF) ficarão indisponíveis para o público interno e externo, a partir da zero hora de 3 de junho, feriado de Corpus Christi, até as 23h59 do domingo, 6 de junho, em razão de manutenção programada. O objetivo é o aprimoramento da segurança e da confiabilidade do ambiente de tecnologia da informação do MPF.

Em função da interrupção dos serviços, os prazos de tramitação de procedimentos extrajudiciais e administrativos do MPF ficarão suspensos no período de 3 a 6 de junho. Em relação aos procedimentos judiciais, foram definidas medidas alternativas para que todos os prazos sejam cumpridos.

Apesar da suspensão dos sistemas, não haverá alteração no funcionamento das unidades do MPF na sexta-feira (4), que terão expediente normal.