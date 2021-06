O calendário de leilões judiciais do mês de junho já tem definidos seis eventos, que ocorrerão na modalidade eletrônica. De acordo com o calendário divulgado no Diário da Justiça Eletrônico, o primeiro será proveniente da 4ª Vara Cível e 1ª Vara Criminal de Rio Branco e ocorrerá no dia 2 de junho.

Um sobrado inacabado, um terreno no Residencial Mariana, um carro, uma caminhonete e uma moto são os itens disponíveis para arremate no site da leiloeira. A próxima agenda de venda pública é da Comarca de Plácido de Castro e ocorre no dia 4, com a oferta de galpão, localizado no centro do município.

Na segunda semana, ocorre o leilão da Vara Única de Acrelândia. No dia 7, encerram-se os lances para um galpão, um reboque e um utilitário. No dia seguinte, será reofertado bens não arrematados da Comarca de Epitaciolândia: dois carros.

O último, do mês que se comemora o dia do Meio Ambiente, será também com a reoferta de imóvel com dívida executada na Comarca de Mâncio Lima. O pagamento pode ser parcelado, com uma entrada de 25% do valor, no entanto é de responsabilidade do comprador a devida regularização.