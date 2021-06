Prefeitura leva assistência técnica aos produtores rurais de Cruzeiro do Sul

A atual gestão do prefeito Zequinha Lima, iniciou suas ações na Secretaria de Agricultura com inúmeras reuniões com as associações de produtores para que pudesse ser criado um calendário de assistência técnica aos produtores rurais em todos os ramais de Cruzeiro do Sul.

Durante esta semana o calendário de assistência técnica levou suas ações aos ramais do Darcy, do Nute e encerra a semana no ramal do Zacarias. O objetivo da gestão em levar os técnicos as comunidades rurais é orientar os produtores a manusearem da melhor maneira possível suas culturas. Como por exemplo, orientações de como podar o café, o manuseio do plantio, o distanciamento adequando. Enfim, as técnicas necessárias para que haja um aumento da produção agrícola. Os trabalhos estão sendo intensificados e mais de 30 produtores serão atendidos.

Essas ações realizadas pelos técnicos do município seguirão semanalmente um calendário de visita que levara esse conhecimento aos produtores rurais. Como destacou o secretário de agricultura Elenildo Nascimento “No início de nossa gestão, o prefeito nos pediu para que fosse realizado um levantamento das necessidades de assistência técnica e agora começamos a intensificar a ida dos nossos técnicos até a propriedade agrícola para levar o conhecimento técnico aos nossos agricultores e assim aumentar a produção e a renda dessas famílias.”, concluiu Elenildo.