Gladson Cameli recebe liberação de R$ 36 milhões em menda de bancada

O governador Gladson Cameli recebeu na tarde desta segunda-feira, 31, da ministra-chefe da Secretaria de Governo do Brasil, Flávia Arruda, o anúncio de pagamento de R$ 36 milhões em emenda de bancada, para o pagamento das máquinas pesadas adquiridas pelo governo do Estado no início do ano. A reunião do governador Gladson com a ministra foi agendado pelo senador Márcio Bittar, que também esteve presente, junto com o secretário de Saúde do Estado, Alysson Bestene, e com o chefe da Representação do Acre em Brasília, Ricardo França.

O encontro foi realizado no Palácio do Planalto e a ministra confirmou ao governador o pagamento, ao Estado do Acre, de R$ 36 milhões, para quitação das máquinas adquiridas. Cameli frisou à ministra que a compra do maquinário vai transformar o Acre em um verdadeiro canteiro de obras já a partir deste verão.

“Queremos agradecer ao governo federal e em especial à ministra Flávia Arruda, pelo apoio que tem dado ao Acre. Com essas máquinas, nossas estradas vicinais serão trabalhadas e a produção agrícola terá escoamento para os mercados consumidores, gerando riqueza para nossa população”, disse Cameli.

Cameli também fez um agradecimento especial ao senador Márcio Bittar, que se empenhou para que o pagamento da emenda saísse.

A ministra Flávia Arruda se colocou à disposição do governo do Estado e elogiou o posicionamento do senador Márcio Bittar em batalhar pelos projetos que trarão desenvolvimento ao Acre.

Com o investimento, foram adquiridos 110 veículos pesados, que deverão servir à população com a abertura e recuperação de ramais em áreas de zona rural. Antes de serem colocadas em uso, a fim de evitar a ocorrência de problemas como descaminho ou furto, todas as máquinas passaram por um processo de padronização, com pintura e a inclusão do brasão do Estado.