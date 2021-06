Em Rio Branco ano letivo de 2021 iniciará no formato on-line

O ano escolar de 2021 na rede municipal de ensino começou com a semana pedagógica no período de 25 a 28 de maio.

Uma semana inteira em que a escola inicia as atividades com o corpo docente, gestores e administrativos, ainda sem a presença dos alunos.

Já o começo do ano letivo, neste momento, em formato remoto, será nesta segunda-feira, 31 de maio.

A prefeitura de Rio Branco, por meio da secretaria Municipal de Educação, através dos Departamentos de Ensino e Gestão de Rede Escolar, tem empreendido todos esforços e trabalho em conjunto no processo de matrícula, reorganização da rede escolar, formação e planejamento escolar no intuito de que nenhuma criança fique fora da escola e que, mesmo sendo ainda na modalidade de ensino remoto, devido a pandemia, essas crianças recebam ensino de qualidade e todo o suporte necessário.

A secretária Municipal de Educação, Nabiha Bestene, destacou que o novo ano traz desafios para o ensino remoto, mas os profissionais de educação estão sendo preparados para esse momento, tanto no que se refere aos conhecimentos, quanto ao psicológico dos profissionais.

“Estamos trabalhando para atualizar o formato das nossas interações e assistir ainda mais nossos estudantes neste momento”, informou a secretária.

De acordo com Nabiha, o calendário escolar vai iniciar dentro do que foi previsto para que o ano letivo possa avançar e os professores terão o apoio necessário para atender os alunos no formato remoto, porém, as escolas estarão disponibilizando também todas as atividades para os estudantes que não tem condições, por algum motivo, de acompanhar as aulas on-line.

“Pedimos o apoio dos pais para auxiliarem seus filhos nas atividades para que possamos, juntos, ajudar as crianças no aprendizado e as mesmas não fiquem prejudicadas, assim podemos superar juntos esse momento,” explicou a secretária.

Todo o planejamento remoto está sendo realizado com diretores e coordenadores das escolas de educação infantil e ensino fundamental, bem como, profissionais que atuam na educação especial e na Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A EJA ainda está disponibilizando vagas para quem tiver interesse em concluir os estudos, basta procurar uma escola perto de sua casa que esteja disponibilizando esse formato de conclusão de ensino.