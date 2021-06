Corpus Christi: expediente na Justiça será suspenso dias 3 e 4 

O expediente nos órgãos do Poder Judiciário do Acre será suspenso nos dias 3 e 4 de junho. Na quinta-feira, dia 3, em razão do feriado de Corpus Christi e, na sexta-feira, 4, o Tribunal de Justiça seguirá o ponto facultativo do Governo do Estado.

Dessa forma, a Justiça Acreana funcionará apenas em regime de plantão para casos considerados urgentes.

Após esse período, o expediente de todas as unidades do Tribunal de Justiça, tanto no interior quanto na Capital, será retomado na segunda-feira, dia 7.

Na Portaria Nº 1228 / 2021, publicada na edição desta segunda-feira (31) do Diário da Justiça Eletrônico, informa que os prazos que porventura se iniciem ou se completem nas referidas datas ficam automaticamente prorrogados para o dia 7.