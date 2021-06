A Prefeitura de Porto Acre através da Secretaria de Assistência Social realizou uma atividade alusiva a Campanha de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Contra Crianças e Adolescentes, na Sede, Vila do V e Incra.

A equipe utilizou a dinâmica do “Semáforo do Toque”, com os participantes, no intuito de prevenir o abuso, orientando de forma lúdica a autoproteção e os limites do corpo. Secretaria de Assistência Social em ação!