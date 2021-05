As solenidades realizadas para diplomar jovens formados pelo Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), em parceria com o Centro de Formação e Tecnologia da Floresta (Ceflora), aconteceram na sexta-feira, 28, no Teatro dos Náuas em Cruzeiro do Sul, e em Mâncio Lima, no Teatro Márcia Alencar, e lançou 61 novos profissionais capacitados para atuarem no mercado de trabalho da região.

Na segunda maior cidade do Estado, a celebração aconteceu durante a manhã, no teatro dos Náuas. Na ocasião, foram certificados 34 alunos dos cursos de manutenção e suporte em informática, eletrotécnica e desenvolvimento de sistemas.

“É uma demanda emergente do município e o nosso trabalho é justamente preparar os jovens para atuarem no mundo do trabalho. Gladson Cameli sempre reforça o desejo de qualificar a mão obra em todo Estado. Esse é um governo que sabe que o caminho do desenvolvimento é instruir e formar pessoas” afirmou Francineudo Costa, presidente do Ieptec.

A mais nova técnica em informática, Lauanda Lima, disse que tem a “expectativa de colocar em prática tudo o que aprendeu ao longo do curso” e seguiu relatando a satisfação em poder concluir mais uma etapa da sua minha vida, apesar do momento de pandemia e de outras dificuldades. “A palavra que nos define é gratidão”, finalizou, agradecida.

O agora eletrotécnico, Marcos Amaral, falou sobre a valorização da sua nova profissão e diz: “São cursos que buscam tirar o jovem da rua. Estudamos teoria e prática, aprendemos técnicas de eletricidade e agora estamos dispostos a colaborar com o mercado de trabalho. Agradeço ao governo do estado pela a oportunidade. Como esse é um curso muito caro, creio que sem a ajuda, nenhum de nós teria condições financeiras de estudá-lo”.

A cidade mais ocidental do país, Mâncio Lima oficializou os novos 27 profissionais em computação gráfica e desenvolvimento de sistemas às 16h.