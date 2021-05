FEM lamenta morte de Capovilla, o homem que ensinou o Acre a fazer cinema

No Acre, foi um dos principais idealizadores do modelo de funcionamento da Usina de Arte João Donato”, confirma o presidente da FEM. Manoel Correinha, em nota.

A Fundação Elias Mansour emitiu nota lamentando a morte do cineasta Maurice Capovilla, que esteve no Acre durante alguns anos para implantar o curso de cinema da Usina de Arte João Donato.

Grande nome do setor audiovisual, Maurice foi diretor, roteirista, produtor e professor. Dentre seus trabalhos, está o longa “Bebel, Garota Propaganda” (1968). Entre 1996 e 1999 ele dirigiu o Instituto Dragão do Mar de Arte e Indústria Audiovisual do Ceará. São imensas as contribuições de Maurice para o setor audiovisual de todo o país.