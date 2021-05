O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) está dando prosseguimento à obra de recuperação da ponte sobre o Igarapé Aristides, localizada no Ramal do mesmo nome, em Feijó.

De acordo com Sócrates Guimarães, diretor de Aeroportos e Portos do Deracre, a ponte tem 36 metros, e está sendo construída com recursos próprios do Estado, pelo custo de R$ 494.258,16, e tem o prazo para entrega de 60 dias.

Segundo o dirigente, tendo em vista que o Estado está fazendo um grande investimento em Feijó para asfaltar o aeroporto, sinalizá-lo, além de já ter asfaltado o acesso da ponte até o aeroporto, foi decidido que o governo estadual também construiria a ponte, mesmo sendo uma obra de responsabilidade do município.

“O Estado se propôs a ajudar no que fosse possível. Tal decisão se deu pelo fato de que a população precisa do aeroporto, principalmente nesse período de pandemia”, destacou o diretor.

Assim, foi contratada uma empresa para fazer a ponte, enquanto que a parte logística para construir o bueiro conta com o apoio do Deracre e da Prefeitura de Feijó.c