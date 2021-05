Colegiado debate segurança pública nos municípios do Acre

A partir da próxima semana, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejus), sai em comitiva pelas regionais a fim de discutir ações, apresentar novos investimentos e disseminar o Plano Estadual de Segurança Pública, observando as necessidades de todos os setores que compõem a pasta para cumprirem diretrizes e metas estabelecidas.

Uma reunião foi realizada entre os gestores na manhã de sexta-feira, 28, para acertar os detalhes e convocar representantes de entidades governamentais e não governamentais para participarem do evento.

O diálogo será promovido por meio de câmaras temáticas, compostas por especialistas e vários representantes estaduais e municipais, entre eles, secretários, representantes das forças de segurança do Estado e da União, do Tribunal de Justiça do Acre, Defensoria Pública, Ministério Público do Acre, Federação do Comércio, entre outros.

O principal objetivo será desenvolver estudos, propor soluções para problemas específicos, recomendações e pareceres, podendo apresentar propostas de melhor aproveitamento dos recursos conforme a necessidade local.

As edições entre regionais, com exceção de Rio Branco, terá duração de dois dias, sendo o primeiro dia dedicado a aplicação de uma oficina com o tema Sobrevivência Policial do Curso Operacional Integrado (COI). No segundo dia, ocorrerão as câmaras temáticas, com a presença do secretário da pasta e a comitiva formada por uma equipe técnica de diretores e coordenadores.

“Denominamos essa ação como Sejusp Itinerante, na qual vamos percorrer todas as regionais do Acre, na presença de atores que representam as instituições e entidades governamentais, com o fim de debatermos soluções para problemas pontuais de cada região, além de disseminarmos o Plano Estadual de Segurança Pública, a começar pela segunda regional de Rio Branco, no dia 2. Esperamos concluir nosso objetivo de forma positiva e retornaremos com sentimento de dever cumprido”, destacou Maurício Pinheiro, secretário Adjunto de Segurança Pública do Acre.