Terra Indigena Puyanawa recebe creche escola e ônibus escolar

Localizada as margens direitas do Rio Moa está a terra Indígena Puyanawa, com uma população de 703 habitantes este povo tem conseguido com muita luta resgatar seus costumes e suas tradições eles, são hoje, um exemplo de organização e disseminação da cultura indígena. A aldeia, berço da civilização manciolimense, é distante do centro da cidade 18 quilômetros.

Hoje, para a comunidade, o dia foi de festa e de celebração, a gestão do Prefeito Isaac Lima, como parte das comemorações dos 44 anos de emancipação política da cidade, entregou uma creche escola e um ônibus escolar para atender todos os alunos da educação indígena.

A Creche Escola Ãdebaiki foi construída com recursos próprios fruto de muita economia e arrecadação do município. A obra, custou aproximadamente R$ 160 mil, possui quatro salas de aulas, uma brinquedoteca, sala dos professores, banheiros, refeitório e um espaço para alimentação das crianças.

O novo prédio, com arquitetura que lembra uma oca, moradia original dos índios, vai atender 56 alunos com idades entre dois a cinco anos ali, vai funcionar creche e pré-escola. Com esta creche a gestão do prefeito Isaac Lima e da vice-prefeita Ângela Valente já somam quatro construídas com recursos próprios. Já foram investidos mais de R$ 1 milhão em recursos próprios para construção e reforma de escolas.

O ônibus escolar, do Programa Caminhos da escola, vai atender toda a classe educacional, ficando exclusivo para a aldeia. O transporte escolar, urbano, rural terrestre e fluvial tem sido uma das prioridades do gestor. Na avaliação dos Índices de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB o município obteve nota 5,3 considerada uma das melhores dos demais municípios acreanos.