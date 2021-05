Programação do Mês do Meio Ambiente começa dia 31 em Brasiléia

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), inicia na próxima segunda-feira, 31, a programação do Mês do Meio Ambiente com diversas atividades. De acordo com o secretário de Estado de Meio Ambiente, Israel Milani, a programação será realizada durante todo o mês de junho contemplando vários municípios com ações direcionadas à conservação do meio ambiente e apoio ao produtor rural.

A abertura oficial acontecerá no município de Brasileia, com destaque na programação para a assinatura da ordem de serviço do Centro Integrado de Meio Ambiente do Alto Acre e assinatura do Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre as prefeituras de Brasileia e Assis Brasil com a Sema. A parceria visa capacitar os técnicos das prefeituras no Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma) nas ferramentas geoespaciais.

“A programação do Mês do Meio Ambiente 2021 contempla tanto a parte técnica, com eventos online com pesquisadores de renome na área ambiental, quanto a realização de ações nas comunidades. Destacamos as assinaturas de ordens de serviços dos Centros Integrados de Meio Ambiente nos municípios de Brasileia, Feijó e Cruzeiro do Sul, além das ordens de serviço para manutenção de ramais em Assis Brasil e Acrelândia. Teremos um mês bastante produtivo na pasta do Meio Ambiente”, destacou Milani.

Confira a programação:

Mês do Meio Ambiente

De 31 de maio a 30 de junho

– Abertura do Mês do Meio Ambiente

– Assinatura da ordem de serviço para reforma do centro integrado de meio ambiente de Brasileia

– Assinatura do acordo de cooperação técnica para capacitações em ferramentas geotecnológicas de técnicos e gestores de Assis Brasil e Brasileia.

Data: 31/05

Local: Brasileia

Abertura da Semana do Meio Ambiente na Amazônia

Debate online: O meio ambiente e a economia regional e nacional – Desafios e perspectivas para o desenvolvimento de baixas emissões na Amazônia

Data: 31/05

Horário: das 8h às 9h30

Transmissão ao vivo no canal da SEMA ACRE no youtube

Programação no Juruá

Abertura

Data: 01/06

Horário: 9h

Local: Centro de Integração de Esporte (CIE) / Cruzeiro do Sul (CZS)

Entrega das mudas no sistema drive-thru

Data: 02/06

Horário: 8h30 às 12h

Local: avenida Mâncio Lima/CZS

Plantio de mudas no bairro Aeroporto Velho

Data: 04/06

Horário: 8h30

Local: bairro Aeroporto Velho/CZS

Aula prática do curso de arborização urbana

Data: 05/06

Horário: 8h

Local: CZS

Assinatura da ordem de serviço do Ramal do Pelé (acesso ao projeto SOS quelônios) e

Soltura dos quelônio no Rio Abunã

Data: 07/06

Local: Projeto SOS quelônios / Acrelândia

I seminário de pesquisa em Unidades de Conservação do Acre

Data: 7 a 10/06

Horário: das 9h às 10h40

Transmissão ao vivo no canal da SEMA ACRE no youtube

Minicurso: Consumo sustentável e responsabilidade socioambiental

Data: 10 e 11/06

Horário: das 18h30 às 20h30

Assinatura da ordem de serviço do Centro Integrado de Meio Ambiente de Feijó

Data: 09/06

Assinatura da ordem de serviço do Centro Integrado de Meio Ambiente de Cruzeiro do Sul

Data: 16/06

Webinar Pré-seca Acre 2021

Data: 17/06

Horário: 9h às 11h

Transmissão ao vivo no canal da SEMA ACRE no youtube

Lançamento do vídeo sobre o Programa de Regularização Ambiental (CAR)

Transmissão ao vivo no canal da sema acre no youtube

Lançamento dos vídeos do projeto práticas ambientais

Temas: queimadas, desmatamento, lixo urbano, recursos hídricos e recuperação da biodiversidade.

Transmissão ao vivo no canal da SEMA ACRE no youtube

Apresentação do Cigma aos estudantes da Ufac

Data: 21/06

Horário: das 9h às 11h

Transmissão ao vivo no canal da SEMA ACRE no youtube

Mini curso introdução a arborização urbana

Módulo II: Paisagismo Urbano

Data: 21, 22, 28 e 29/06

Horário: 18h30

Transmissão ao vivo no canal da SEMA ACRE no youtube

Assinatura da ordem de serviço do Ramal do Icuriã

Data: 22/06

Local: Assis Brasil

Acre: suas florestas produtivas e avanços

Data: 22/06

Horário: 10h às 12h

Transmissão ao vivo no canal da SEMA ACRE no youtube

Webinar sobre o projeto de pesquisa “Dados à prova d’água” no estado do Acre

Data: 24/06

Horário: 10h às 11h

Transmissão ao vivo no canal da SEMA ACRE no youtube

Ação humanitária itinerante na Floresta Estadual do Antimary

Data: 25 e 26/06

Hora: a partir das 8h

Local: Floresta Estadual do Antimary

Audiência pública virtual sobre o Sistema Estadual de Áreas Naturais Protegidas do Acre (Seanp)

Data: 29/06

Horário: 09h às 12h

Transmissão ao vivo no canal da SEMA ACRE no youtube

Capacitação no uso da plataforma MAP-fire

Data: 30/06

Horário: das 9h às 10h30

Transmissão ao vivo no canal da SEMA ACRE no Youtube