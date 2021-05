Prefeitura de Brasileia e Seict firmam parceria em benefício ao Polo Moveleiro

A Prefeitura de Brasiléia, através da prefeita Fernanda Hassem, firmou parceria com o Governo do Acre para revitalização e melhorias na infraestrutura do polo moveleiro, localizado no município. A prefeitura ficará responsável por dar seguimento às obras de limpeza, manutenção do espaço, cuidados com a rede de energia, pinturas de meio fio e pavimentação de ruas.

O acordo foi feito na terça-feira (25), durante visita ao polo moveleiro de Brasiléia, que fica localizado no km 8 da BR 317, sentido Assis Brasil. O Secretário de Estado de Inovação, Ciência e Tecnologia (Seict), Anderson Abreu, apresentou o projeto e as demandas à prefeita Fernanda Hassem.

“Nós estamos realizando uma força tarefa em todo o Acre, levando o IMAC, a Federação das Indústrias e todos os parceiros para resolver uma problemática de gestões anteriores, a exemplo da licença ambiental e o documento de cessão de uso desses polos. E graças a Deus e à Prefeitura de Brasiléia que vai nos dar esse apoio, só demonstra o quanto os poderes buscam levar melhorias para as diversas classes trabalhadoras” disse.

A gestão municipal sempre vem buscando parcerias junto ao Governo do Acre para que Brasiléia possa cada vez mais crescer e se desenvolver e o polo moveleiro é importante na geração de emprego e renda, pois são mais de 70 pessoas empregadas.