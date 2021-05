Manancial que abastece Capixaba não está contaminado, diz laboratório

A água do Igarapé São João, manancial de onde é captada a água, que depois de tratada é distribuída aos moradores do município de Capixaba, está livre da contaminação de agrotóxicos. É o que atesta o laudo das análises realizadas pelo laboratório Pró-Água, de São Paulo.

A análise para detectar a possível presença de substâncias encontradas nos agrotóxicos foi realizada pelo governo do Acre, por meio do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa), com o objetivo de tranquilizar a população quanto à possibilidade de contaminação do manancial por agrotóxicos que estariam sendo usados na região.

Após coleta da água no manancial, as análises foram processadas em laboratório localizado na cidade de Franca, em São Paulo, um dos poucos do Brasil com a certificação exigida para realizar esse tipo exame. “Todos os dias trabalhamos para levar água tratada em quantidade suficiente e com boa qualidade aos usuários do Depasa. Ao tomar conhecimento do anseio da população de Capixaba pela certificação da qualidade da água do manancial que abastece a ETA de Capixaba, não medimos esforço em viabilizar os meios para atender, e com apoio do governador Gladson Cameli, hoje podemos dar essa boa notícia à população”, enfatiza a diretora-presidente do Depasa, Waleska Bezerra.

Gestores e servidores do Depasa de Capixaba também comemoram a emissão do documento que avalia os parâmetros da água captada no município. “Era uma reivindicação antiga da população. Uma preocupação nossa desde que assumimos da gestão dessa unidade. E pra nós é uma satisfação, hoje poder das uma resposta positiva à população, reforça a bióloga, Mariana Jerônimo, gerente do Depasa em Capixaba.

Controle de qualidade

Com o objetivo de manter a distribuição de água tratada dentro dos padrões recomendados, o governo do Acre, por meio do Depasa, coleta e analisa amostras da água nas unidades de produção e rede de distribuição.

Os testes verificam nível de pH (que identifica se a água é ácida, neutra ou alcalina), turbidez (que reflete o grau de transparência), cor aparente (que mede o grau de coloração), cloro residual (utilizado no processo de desinfecção, que tem a função de eliminar agentes patogênicos causadores de doenças, tais como microrganismos), além dos parâmetros microbiológicos que avaliam a presença de coliformes totais e fecais, que indicam a existência de bactérias nocivas ou não no processo final de tratamento.

Nos municípios do interior as amostras são coletadas semanalmente, de segunda a quinta-feira, e depois levadas para análise no laboratório da capital, Rio Branco. O trabalho realizado pelas equipes do laboratório Rio Branco faz o controle da qualidade da água do Depasa nos municípios de Senador Guiomard, Capixaba, Bujari, Mâncio Lima, Tarauacá e Feijó.

No Alto Acre, o monitoramento da qualidade da água de Assis Brasil, Brasileia e Xapuri é feito pelo laboratório do Depasa em Epitaciolândia.