Gladson assina reversão do saneamento para Prefeitura de Rio Branco

Uma solenidade realizada na manhã desta sexta-feira, 28, no Palácio Rio Branco, deu início ao processo de repasse dos serviços de água e esgoto da capital de volta à prefeitura. O governador Gladson Cameli ofereceu e o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, aceitou a retomada de operacionalização do sistema, num processo que será realizado por etapas e que deve ser encerrado apenas em outubro, saindo da gerência do Departamento Estadual de Água e Saneamento do Acre (Depasa) para o Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb).

Gladson Cameli destacou que o abastecimento de água sempre foi uma questão importante em seu governo, principalmente por ter recebido em sua gestão um sistema muito problemático, com diversas falhas para a distribuição até a população, principalmente em Rio Branco, onde a Estação de Tratamento de Água da Sobral (ETA 2) segue em situação crítica, com risco de desabamento.

Ainda assim, durante todo esse período, o governo do Estado não tem medido esforços com obras de intervenção na rede e aquisição de novos materiais em todo estado, inclusive novas bombas de captação para a capital, que chegarão ainda este ano e não eram trocadas há mais de uma década.

“Não estou abrindo mão de uma responsabilidade, pelo contrário, esse é um processo por etapas, onde o governo segue ajudando e investindo para que a população não seja prejudicada. A prefeitura manifestou o interesse de ter essa gerência e manteremos o apoio em tudo que for necessário. Seguiremos trabalhando unidos, contra o tempo, em sintonia por esse sistema”, conta o governador.