O empresário Jarbas Soster, que disputou com Tião Bocalom e Socorro Neri a eleição para prefeito pelo AVANTE, decidiu que será candidato a deputado federal em 2022.

A campanha de Soster foi marcada por duras críticas à gestão, bem como a inovação de ideias como o aproveitamento econômico da reciclagem de lixo por famílias carentes.

Depois de conseguir impedir que o AVANTE fosse tomado por um senador do Acre que, segundo uma fonte do partido, pretende disputar a eleição de governador no ano que vem, Jarbas Soster acredita que o seu partido terá condições de estruturar duas boas chapas para deputado estadual e federal.

Contribuiu para a decisão do AVANTE disputar a Câmara Federal, o fracasso no projeto de se criar o “distritão”. As regras serão as mesmas da eleição passada, portanto, um candidato poderá ser eleito pelas sobras, como os deputados federais Jesus Sérgio (PDT) e Manoel Marcos (PRB). O grupo político da ex-deputada Dra. Juliana Rodrigues está sendo convidado a entrar no AVANTE.

“Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Porque me chamas de bom, só há um bom que é Deus”. (Diálogo entre um jovem rico e Jesus)

. Impressionante como o nome do Jorge Viana vai se consolidando na disputa para o Senado;

. Ao que parece, o povo entende que o governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA) foi muito prejudicado pela pandemia da Covid-19 e precisa de mais quatro anos.

. O senador Sérgio Petecão vai tratando de realizar seu projeto; se perder a eleição tem mais quatro anos de Senado;

. Ou seja, como o filme I e II do bispo Edir Macedo, “Nada a Perder”.

. “Não mexam nas minhas vírgulas, é a minha respiração”. (Clarice Lispector).

. O prefeito Vagner Sales (MDB) se encontra hoje em uma posição confortável politicamente.

. Sabe que tem votos para decidir qualquer parada.

. Sua filha, a deputada Jéssica Sales, tem sido muito atuante no mandato.

. Sobre Jessica e eleições, fonte do Palácio Rio Branco, disse à COLUNA que na conversa que teve com Vagner a questão do vice não foi conversado.

. Aliás, o nome do coração do governador Gladson para vice é Alysson Bestene; mas o da composição política mais forte é o do deputado federal Flaviano Melo.

. Nesse caso, Alysson iria para deputado federal.

. A ex-deputada Leila Galvão teve 38% dos votos na última eleição em Brasiléia; é um nome discutido o tempo todo nas instâncias partidárias, inclusive no Palácio Rio Branco para ser candidata em 2022.

. Ela e o marido Nelson não dão um pio sobre política!

. “Que o homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar e mais tardio ainda para se irar”. (Tiago, irmão do Senhor)

. O governador Gladson teve uma conversa de pé de orelha com alguns deputados de sua base.

. Alysson começa segunda-feira na articulação política.

. Bom dia!