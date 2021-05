AO REBATER ONTEM entrevista do ex-senador do Jorge Viana, ao programa “Boa Conversa”, no ac24horas, com críticas à sua gestão, o governador Gladson Cameli deixou claro mais uma vez que, ele disputar a reeleição é prego batido e ponta virada, e ainda desafiou o petista a ser candidato e enfrentá-lo, na eleição do próximo ano para o governo.

Cameli usa argumentos que, em pouco mais de dois anos fez mais pelo estado que os 20 anos de governos do PT, e que se não fez mais, foi porque até hoje está pagando dívidas deixadas pelas gestões petistas. E, otimismo é o que não faltou ao governador Gladson na sua fala, ao dizer que, o seu governo “já deu certo”, e que por isso vai conquistar na eleição de 2022, mais 4 anos de mandato.

Quem ainda duvidava da sua candidatura à reeleição, não terá mais razão para descrer.

RETORNO PARA A IDADE DA PEDRA

O PRESIDENTE Bolsonaro tem a cabeça de homem da Idade da Pedra. Foi ao STF para tentar evitar que os estados e municípios possam tomar medidas restritivas para salvar vidas na pandemia. E isso num universo de 456 mil mortes e, sem vacinas em profusão. E, com o surgimento da cepa indiana do vírus, de transmissão rápida. O STF, por certo, não chancelará o obscurantismo.

TRISTE LEMBRANÇA

ESTE EPISÓDIO, relembra a “Revolta da Vacina”, quando uma turba de obscurantistas ensandecidos, se rebelou em 1904, no Rio de Janeiro, contra a vacinação para evitar a varíola, com os mesmos argumentos negacionistas da ciência usados hoje por obscurantistas.

PEDRA NO CAMINHO

HÁ NO PP, setor influente junto ao Palácio Rio Branco, visceralmente contra que o MDB venha a indicar o vice na chapa do Gladson Cameli, que disputará a reeleição.

SEM LUZ NO TÚNEL

NÃO se nota nenhuma luz no fim do túnel que mostre que, Mailza Gomes (PP), Vanda Milani (PROS) e Márcia Bittar (sem partido), podem se fundir numa candidatura única ao Senado. Os interesses são todos conflitantes.

CADA UMA COM SUA RAZÃO

A SENADORA Mailza Gomes (PP) está no mandato e quer continuar. A Vanda Milani tem um projeto político familiar. E, a Márcia Bittar se ancora no apoio do Bolsonaro. Não há clima para conversa sobre unidade.

O ABACAXI É DO GLADSON

O ABACAXI está no colo do Gladson, sem faca para descascar, porque as três candidatas são do seu grupo político, e miram num ponto: ser a candidata do poder.

MIRANDO A ALEAC

A SECRETÁRIA de Turismo, Eliane Sinhasique, se filia hoje ao PODEMOS do Ney Amorim. É o primeiro passo para disputar no próximo ano, um mandato na ALEAC, que já exerceu com destaque, na época pelo MDB.

CONCORDAR OU NÃO

PODE-SE concordar ou não com o senador Márcio Bittar (MDB), sobre a sua defesa veemente do governo do Bolsonaro, mas não pode ser criticado por escolher um lado. Na democracia, você define sua posição ideológica.

PODEM SER CORRIGIDOS

O PREFEITO Bocalom continua patinando nos problemas neste início de gestão, mas nada que não possa vir a moldar uma imagem positiva, pois, tem ainda mais de três anos de mandato. A saber, se vai mudar o seu foco.

MANDAR PARA AS FAVAS

DEVERIA COMEÇAR mandando para as favas os projetos ambientais mirabolantes da secretaria municipal do Meio Ambiente, porque não terá tempo para concluí-los.

PASSA RÁPIDO

O QUE O PREFEITO Tião Bocalom tem que começar a colocar na sua cabeça é que, o poder passa rápido. Faz primeiro o feijão com arroz dos bairros, prefeito Bocalom!

ASSUMIU O PROTAGONISMO

O EX-SENADOR Jorge Viana (PT) assumiu mesmo o protagonismo de figura de proa de oposição ao governo Gladson. O PT aposta na sua habilidade para voltar ao poder. Não há dúvida de que o seu foco principal é o Senado.

NÃO TEM NOME DE PESO

DEIXANDO o Jorge Viana (PT) de lado, a oposição não tem um nome de densidade eleitoral que possa ser lançado ao governo, para polarizar com o governador Gladson e, com o senador Sérgio Petecão (PSD), os principais candidatos.

NÃO ENTRARÁ EM DIVIDIDA

UM NOME que poderia ser pensado pela oposição seria o do ex-prefeito Marcus Alexandre (PT), mas, ele não vai entrar numa aventura de fim positivo incerto, de disputar o governo. Vai apostar no viável: um mandato na ALEAC.

PASSA PELO LEÃO

O EX-PREFEITO Vagner Sales, o “Leão do Juruá”, está numa situação cômoda: seu grupo tem uma deputada estadual e uma deputada federal, e é quem vai decidir para onde o MDB do Juruá penderá, se para o Gladson ou para o Petecão.

ALERTA DO ZEN

O DEPUTADO Daniel Zen (PT) diz que, a Educação em Xapuri está no abandono: escolas rurais fechadas e no mato; não tem transporte escolar, o que deixa os alunos sem condições de pegar e levar suas tarefas, e o auxílio para os professores pagarem a travessia nas catraias foi tirado. Para quem de direito tomar as providências.

PENSAR E REPENSAR

ELEIÇÃO PROPORCIONAL não é eleição majoritária, são contextos diferentes. Por isso, é bom o professor Minoru Kinpara pensar bem antes de sair a deputado federal pelo PSDB, com dificuldade para formar chapa a Federal.

O CERTO E O DUVIDOSO

HÁ QUEM MIRE que, o deputado Roberto Duarte (MDB) será candidato a deputado federal. Neste caso, teria como adversários Jéssica Sales, Flaviano Melo e Mazinho Serafim, três pedreiras. Para a ALEAC teria menos pedra no caminho. O MDB não fará mais do que dois federais.

QUE SE REINVENTAR

NA ELEIÇÃO do próximo ano, mantida a proibição de coligação proporcional, o PT terá que se reinventar. Não contará mais com a deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB), na chapa para a Câmara Federal. Na última eleição, o PT não elegeu nenhum deputado federal.

RIO BRANCO DECIDIRÁ

A ELEIÇÃO do próximo ano para o governo será decidida em Rio Branco, o maior colégio eleitoral. Os votos dos municípios do interior têm sempre divisão equilibrada.

OPINIÃO LIVRE

NÃO ENCAPOU, apenas repercuto o comentário, que vem de um Papa da economia, e que conhece o empresariado brasileiro como poucos: O ex-ministro da Economia, Delfin Neto, soltou sua opinião em comentário político: “o Lula ganha no primeiro turno”.

ESPERANDO UM NOME

COMO nem o Lula e nem o Bolsonaro fazem a minha cabeça, espero a definição de um terceiro nome para votar, embora ache que, a polarização é Lula e Bolsonaro.

FRASE MARCANTE

“Quando um dedo aponta para a lua, os tolos olham para o dedo”. (Ditado chinês)