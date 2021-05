Servidores da Zeladoria recebem novos uniformes de trabalho

O secretário municipal da Zeladoria da Cidade, Joabe Lira, entregou nessa terça-feira, 25, às margaridas de Rio Branco, os novos uniformes de trabalho adquiridos pela Prefeitura.

De acordo com o secretário, além das margaridas, que realizam os serviços de varrição da cidade, também foram contemplados os servidores que trabalham na desobstrução e limpeza de córregos e igarapés, bem como os motoristas da SMZC. No total, 77 (setenta e sete) uniformes foram distribuídos.

Responsáveis pelo serviço essencial de limpeza da cidade, esses trabalhadores são considerados de fundamental importância pela gestão do prefeito Tião Bocalom e trabalham diariamente no período das 7h às 17h, com um intervalo de 2 horas para almoço.