PF faz devassa no pagamento de seguro-defesa em Epitaciolândia

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (27/5) a Operação Mar de Galiléia, que tem como objetivo o combate às fraudes ao benefício do seguro defeso.

O serviço permite que o pescador profissional artesanal solicite ao INSS o pagamento do benefício de Seguro-Desemprego do Pescador Artesanal durante o período de defeso, ou seja, quando fica impedido de pescar em razão da necessidade de preservação das espécies.

As investigações, que contaram com o apoio do Ministério da Pesca e da Controladoria Geral da União – CGU, tiveram início no ano de 2014 quando foi apurado, dentre outros fatos, que os municípios de Brasiléia e Assis Brasil somavam 1.357 pescadores cadastrados.

Os policiais cumpriram mandado de busca e apreensão na Colônia de Pescadores e Aquicultores de Brasiléia e Epitaciolândia, para apurar uma possível fraude perpetrada para recebimento indevido do seguro defeso.

*Mar de Galileia é o local onde se situava um povoado de pescadores e, de acordo com a tradição cristã, aconteceu o milagre da multiplicação dos peixes.