Câmara de Rio Branco aprova PL que fixa piso de agentes de saúde em R$1.550,00

A Câmara de Rio Branco aprovou por unanimidade, na sessão desta quinta-feira (27) o Projeto de Lei de autoria do Poder Executivo Municipal que fixa o piso dos agentes comunitários de saúde e de endemias do município.

O valor passará de R$ 1.400,00 para R$ 1.550,00. O reajuste foi estabelecido pela Portaria nº 3.317, conforme a Lei Federal nº 13.708/2018, as normativas também definem que, no último trimestre de cada ano, será transferida uma parcela extra, calculada com base no número de ACS registrados no sistema, multiplicado pelo novo valor do incentivo financeiro.

Os vereadores comemoram a aprovação do PL que segue para a sanção do prefeito Tião Bocalom (Progressistas)

“Essa é uma conquista, certamente o secretário e o prefeito estão fazendo justiça por esses trabalhadores” disse Lene Petecão (PSB)

“É uma alegria fazer parte desta votação, estou com uma irmã com Covid, não pude participar da sessão mas venho aqui deixar meu voto e parabenizar a categoria pela conquista mais que merecida” disse Michelle Melo (PDT)