Zen faz as contas e diz que há dinheiro para atender grevistas da Educação   

O deputado Daniel Zen disse nesta quarta-feira (26) que a Secretaria de Educação cortou o auxílio aos estudantes e professores para fazer a travessia da balsa ou catraia até a comunidade da Sibéria, pelo Rio Acre, em Xapuri.

Zen pediu informações em abril à SEE mas até agora não obteve retorno. Ele quer saber sobre vagas nos quadros da Educação para definir o número de pessoas que podem ser convocadas do cadastro de reserva.

O deputado fez relatos das necessidades de pagamento de gratificação, o que em alguns casos eleva o salário do servidor a patamares muito altos. Surgiram ´marajás´ na Educação. Além disso, há mais pessoal fora que em sala de aula.

Segundo ele, o que se gasta em excesso com gratificação, aumento de contratos temporários -e o que não se gasta com merenda, incremento do Fundeb, dá uma conta aproximada de R$20 milhões ao mês que poderiam ser economizados.

“O governo não tem vontade política de resolver, o governo pede a ilegalidade da greve”, disse.