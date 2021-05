O deputado Chico Viga destacou a importância da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o planejamento do Estado.

Ele sugeriu que um integrante da Comissão de Orçamento e Finanças da Aleac faça parte do grupo de trabalho que promove mudanças no Plano Plurianual do Governo.

“Tenho procurado ir nas secretarias, fazer meu trabalho o melhor possível”, disse, pedindo que realmente seja feita a discussão sobre a LDO o mais brevemente.