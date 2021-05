Rosana diz que Bittar é inimigo da educação e do povo do Acre

A presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac), postou em suas redes sociais, nesta quarta-feira (26), uma foto do Senador Márcio Bittar na qual o chama de ”inimigo da educação e inimigo do povo do Acre”.

As declarações de Rosana vem logo após Bittar afirmar que, os profissionais da educação estariam querendo privilégios em reivindicar a vacina contra a Covid-19.

Para o senador, o sindicato da Educação ao reivindicar o direito à vacinação contra à Covid-19 para retornar os trabalhos presenciais estariam exigindo um privilégio. Segundo o senador, uma categoria não pode se sobrepor às outras.

“Tudo aquilo que você pede para a sua categoria, mas que não pode ser estendida para todos os brasileiros, você está na verdade pedindo um privilégio. Veja bem, os trabalhadores da saúde enfrentam a Covid-19 mais de um ano sem vacina, os trabalhadores da segurança a mesma coisa. Por que um determinado sindicato, para que as pessoas voltem ao trabalho, exigem ser vacinados primeiro? Nós temos milhões de brasileiros na: construção civil, serviços e zona rural, que não foram vacinados. Portanto, aquilo que exige algum sindicato, é um privilégio inaceitável. Nós temos um problema muito grave na educação, o Brasil gasta muito e tem uma educação de péssima qualidade. Sindicatos não podem ser instrumentos para privilégios disfarçados de direitos! Uma categoria não pode se sobrepor às outras”, afirmou.