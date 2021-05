Recuperação de ramais avança no município de Porto Walter

Um dos primeiros municípios do Acre a iniciar os serviços de recuperação de ramais, Porto Walter já concluiu as obras de reabertura dos acessos São Francisco e Areia. No total, a Prefeitura pretende recuperar mais de 100 Km de ramais. No município, as ações têm o propósito de dar melhores condições de trafegabilidade em áreas rurais e facilitar o escoamento da produção, beneficiando diretamente quase 800 produtores rurais.

De acordo com o Prefeito César Andrade mais linhas de serviços já estão sendo executadas. “Outras duas patrulhas estão atuando no Ramal do Besouro e Gleba Minas. Já finalizamos o Ramal São Francisco e das areias, e com essas equipes vamos acelerar as atividades”, destaca.

Até o momento mais de 20 Km de ramais foram recuperados. Segundo o Secretário de Obras, José Maria Branco, a expectativa da gestão é garantir que até meados de setembro todos os ramais do município estejam trafegáveis, levando benefícios, ações e serviços ao homem do campo.