A Confederação Nacional da Indústria (CNI) apresentou nesta segunda-feira, 24, as principais características do setor no Acre e nos demais estados do país. O levantamento traz dados referentes a emprego, participação da indústria local no PIB do estado, na Região Norte e no país, entre outros números relevantes.

As informações são referentes a 2018, que são os últimos dados disponíveis no Sistema de Contas Nacionais do IBGE. De acordo com o levantamento, a indústria é responsável por 8% do PIB do Acre, emprega mais de 13 mil pessoas e representa 10,3% do emprego

formal no estado.

A pesquisa aponta, ainda, que o estado conta com 862 estabelecimentos industriais. Entre 2008 e 2018, a indústria acreana teve quedas na participação do PIB do estado (-2%), da Região Norte (-2,8%) e do país (-5,5%).

De acordo com o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC), José Adriano, os números expressam a realidade do ramo no estado. “O levantamento mostra que encolhemos, demos muitos passos para trás e estamos cada vez mais dependentes dos investimentos públicos”, avalia o empresário.

José Adriano ressalta que a crise da construção civil, desde 2014, tem sido a maior responsável por essa redução. “Somente o setor de alimentos ainda respira alguma estabilidade e, mesmo assim, dependente da folha de pagamento dos servidores públicos. Se nenhum programa de recuperação da economia baseada no consumo e na construção civil for implementado no país para que o nosso estado pegue carona, pouca coisa vai mudar nos próximos anos”, assinala o presidente da FIEAC.

A pesquisa divulgada pela CNI faz parte das ações de promoção do Dia Nacional da Indústria, celebrado nesta terça-feira, 25 de maio.

Clique aqui e veja no infográfico o perfil da indústria no Acre.