Energisa Acre vai investir R$ 500 mil em iluminação pública 

A Energisa Acre investirá aproximadamente R$ 500 mil na modernização e eficientização de parte da iluminação pública dos municípios de Capixaba e Manoel Urbano. Nesta terça-feira, 25 de maio, o prefeito de Capixaba, Manoel Maia Bezerra, esteve na sede da Distribuidora para assinar o contrato do projeto.

Na próxima semana, está prevista a visita do prefeito de Manoel Urbano, José Altanízio Taumaturgo Sá, a sede da Energisa Acre para a assinatura do projeto. Os dois municípios foram aprovados na Chamada Pública de Eficiência Energética (CPP) da distribuidora realizada em 2019.

Os projetos contemplam a substituição das luminárias existentes em vias públicas indicadas pelas prefeituras por luminárias de LED, mais modernas, duráveis, com menor consumo de energia elétrica e proporcionam um maior fluxo luminoso. O projeto prevê a substituição de 150 pontos em Manoel Urbano e 100 em Capixaba.

A previsão é de uma economia na conta de energia da prefeitura de Manoel Urbano na ordem de R$ 41 mil. Já no município de Capixaba a economia deverá ser de R$ 43,8 mil. Ao todo as duas prefeituras terão uma economia de 164 MWh/ano.

De acordo com o diretor presidente da Energisa Acre, José Adriano Mendes Silva, projetos como esses beneficiam toda a sociedade. “Propiciando às prefeituras a redução do consumo de energia elétrica, assim como o custo de manutenção de seus parques de iluminação pública, além de oferecer aos usuários vias mais iluminadas”.

No município de Manoel Urbano as ruas contempladas com a eficientização serão: Rua Valério Caldas Magalhães, Rua Francisco Ferreira, Rua Castelo Branco, Rua Mendes Araújo, Rua Francisco Freitas, Travessa 7 de Setembro, Rua Paulo VI, Rua Chagas Sabino.

Em Capixaba o projeto será realizado na Avenida Governador Edmundo Pinto e na rua Francisco Cordeira de Andrade.

Desde 2019, por meio do seu Programa de Eficiência Energética, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), a Energisa Acre já investiu mais de R$ 6,2 milhões em projetos de modernização/eficientização de iluminação pública nos municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Epitaciolândia, Brasiléia e Senador Guiomard. Em 2022, a distribuidora planeja investir mais R$ 1,6 milhão em outros sete municípios que tiveram seus projetos aprovados na CPP de 2020.